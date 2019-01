De Bruin veertiende in viermansbob

Ivo de Bruin is bij de wereldbekerwedstrijd in Altenberg als veertiende geëindigd in de viermansbob. Zaterdag was hij in de tweemansbob samen met remmer Janko Franjic na twee runs nog goed voor de zevende tijd, zijn beste resultaat van dit seizoen. Beide dagen was de winst voor de Duitser Francesco Friedrich.

In de viermansslee had De Bruin gezelschap van Joost Dumas, Dennis Veenker en Franjic. Friedrich leidt in de wereldbekerstand zowel in de tweemans- als de viermansbob. De Bruin, die slechts in twee van de drie wereldbekerwedstrijden finishte, staat veertiende in de tweemansbob. In de viermansbob bezet hij de twaalfde plaats. Zijn beste resultaat was de elfde plaats in Winterberg.