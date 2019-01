Del Carmen Alvarado wint veldrit in Brussel

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de zevende cross om de DVV Trofee gewonnen. De pas 20-jarige Rotterdamse was op het parcours op de universiteitscampus van Brussel een klasse apart. Del Carmen Alvarado, die uitkomt voor Corendon-Circus, reed vrijwel van start tot finish alleen voorop. Op ruim 40 seconden finishte de Belgische Loes Sels als tweede. Haar landgenote Laura Verdonschot werd derde.

Del Carmen Alvarado, geboren in de Dominicaanse Republiek, speelt in het klassement geen rol. Daarin is alleen Sels nog een bedreiging voor Sanne Cant, de wereldkampioene die pas als zevende binnenkwam. Er volgt nog één cross, in het Belgische Lille.

,,Deze zege betekent super veel voor me”, vertelde Del Carmen Alvarado voor de camera van Sporza. ,,Ik had dit echt niet verwacht, een podiumplaats hooguit. Maar ik laat hier wel zien dat ik tussen de toppers thuis hoor.” Ze was ook kritisch. ,,Ik breidde mijn voorsprong wel steeds uit, maar ik maakte ook foutjes. Ik ben twee keer gevallen. Stom, maar het hoort er ook bij.” Volgende week is ze de torenhoge favoriet bij het NK in Huijbergen, vooral omdat ze nog uitkomt in de beloftencategorie. ,,Dat mag geen probleem zijn”, wist ook Del Carmen Alverado, vorige week nog beloond met contractverlenging.