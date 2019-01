Gelukje voor Bertens in Sydney

Tennisster Kiki Bertens treft een op papier veel makkelijker tegenstander in de eerste ronde van het toernooi Sydney dan aanvankelijk uit de loting kwam. Ze dankt het gelukje aan de afzegging van de Japanse Naomi Osaka, waardoor de organisatie het speelschema heeft aangepast.

De Nederlandse nummer negen van de wereld krijgt nu niet de Letse Anastasia Sevastova tegenover zich, de nummer 11 van de wereld, maar een speelster uit het kwalificatietoernooi.

Afgelopen week moest Bertens het in Brisbane in de eerste ronde opnemen tegen de Belgische Elise Mertens, de nummer 12 van de wereld. Dat was ook een pittige loting, maar ze won wel in drie sets. Daarna verloor ze in de tweede ronde van de Kroatische Donna Vekic. In Sydney reikte ze vorig jaar eveneens tot de tweede ronde.

Simona Halep is als eerste geplaatst in Sydney. De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst maakt haar rentree na lang blessureleed aan haar rug. In september speelde ze haar laatste partij. Halep heeft in de eerste ronde in het sterk bezette voorbereidingstoernooi op de Australian Open een bye.

De Roemeense speelt de eerste drie maanden van dit jaar zonder coach aan haar zijde, vertelde ze op de website van het Sydney International. ,,Ik doe het alleen en ik zie wel hoe het gaat”, aldus Halep, die eind vorig jaar Darren Cahill kwijtraakte als trainer. De AustraliĆ«r besloot na vier intensieve jaren met Halep meer tijd met zijn gezin te willen doorbrengen.