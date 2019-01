Koolhof succesvol in dubbelspel Brisbane

Wesley Koolhof heeft met zijn Nieuw-Zeelandse tennispartner Marcus Daniell de titel in het dubbelspel veroverd in het ATP-toernooi van Brisbane. Koolhof en Daniell rekenden in de finale in twee sets af met het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram en Joe Salisbury: 6-4 7-6 (6).

De 29-jarige Koolhof boekte zijn vierde toernooizege in het dubbelspel, maar dit was de eerste met Daniell aan zijn zijde. De Nederlander vormt sinds juni 2018 een koppel met de Nieuw-Zeelander. Zijn eerdere drie titels won Koolhof met landgenoot Matwé Middelkoop als partner: in 2016 in Sofia en Kitzbühel en in 2017 in Sydney.

Op een lager niveau was Michaëlla Krajicek eveneens succesvol in het dubbelspel. De Nederlandse won samen met haar Tsjechische partner Barbora Stefkova het ITF-toernooi van Hongkong. Krajicek en Stefkova wonnen in de finale van het Taiwanese koppel Chen Pei-hsuan en Wu Fang-hsien na een supertiebreak: 6-4 6-7 (3) 12-10.