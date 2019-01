Nationale titels Van Ruijven en Breeuwsma

Lara van Ruijven en Daan Breeuwsma hebben bij de NK shorttrack in Heerenveen de Nederlandse titel veroverd. Beide kernploegleden hadden na vier onderdelen de meeste punten verzameld. Voor Van Ruijven was het haar tweede Nederlandse allroundtitel na haar primeur in 2015. Breeuwsma prolongeerde zijn nationale titel, die hij vorig jaar eveneens in Thialf voor de eerste keer bemachtigde.

Beide kampioenen zijn verzekerd van deelname aan de EK shorttrack komend weekeinde in Dordrecht. De selectiecommissie van de schaatsbond KNSB wijst de andere deelnemers aan. Nederland heeft zowel bij de mannen als vrouwen recht op drie individuele EK-tickets. Oranje neemt in Dordrecht eveneens deel aan de beide relays (aflossing).

Van Ruijven schreef bij de NK zowel de 500 meter als 1000 meter op haar naam. Suzanne Schulting, de kampioene van 2017, zegevierde op de 1500 meter en in de superfinale. De olympisch kampioene op de 1000 meter kwam op de 500 meter (halve finales) en de 1000 meter (finale) ten val en moest daardoor in het eindklassement genoegen nemen met de tweede plek. Selma Poutsma eindigde als derde.

Breeuwsma won de finales op de 1000 en 1500 meter. Jasper Brunsmann was de snelste op de 500 meter. In de superfinale sloeg Sven Roes verrassend toe, waardoor hij naar de derde plaats klom in het eindklassement. Itzhak de Laat belandde op de tweede plek.

Grote afwezige in Heerenveen was Sjinkie Knegt. De Friese kopman van de Nederlandse ploeg staat door een ongeval met een heftruck vooralsnog aan de kant. Ook Avalon Aardoom kon, vanwege een hersenschudding, niet in actie komen. Beide rijders zullen komend weekeinde bij de EK in Dordrecht eveneens ontbreken.