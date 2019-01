Tennistitels voor Görges en Pliskova

De Duitse tennisster Julia Görges heeft haar titel in het WTA-toernooi van Auckland (Nieuw-Zeeland) met succes verdedigd. De 30-jarige Görges kreeg de zege in de finale niet cadeau tegen de 18-jarige Bianca Andreescu. De Canadese verzette zich met hand en tand, maar moest moegestreden buigen in de derde set: 6-2 5-7 1-6.

Andreescu was in Auckland de sensatie met overwinningen op Venus Williams en Caroline Wozniacki. In de finale tegen Görges begon de nummer 152 van de wereld voortvarend en ze won de eerste set met 6-2. Maar de ervaren Duitse vocht zich terug in de partij en profiteerde dankbaar van de lichamelijke instorting bij haar jonge tegenstander.

De Tsjechische Karolina Pliskova schreef het toernooi in het Australische Brisbane op haar naam. De voormalig nummer 1 van de wereld was in de finale te sterk voor Lesia Tsoerenko uit Oekraïene: 4-6 7-5 6-2. Het is de twaalfde WTA-titel voor Pliskova. Begin 2017 was ze al een keer de beste in Brisbane.