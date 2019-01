Bertens moeizaam door in Sydney

Kiki Bertens heeft met de nodige moeite de tweede ronde bereikt van het toernooi in Sydney. De Nederlandse tennisster ontdeed zich in twee sets van de Amerikaanse Bernarda Pera: 7-5 6-4.

Bertens speelde bepaald niet groots op een nagenoeg lege bijbaan van het Sydney International. Ze kwam de eerste set 5-3 achter tegen de Amerikaanse nummer 69 van de wereld, die als zogeheten lucky loser was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. De Nederlandse nummer 9 van de wereld schudde tijdig de frustraties van zich af, pakte vier games op rij en won de set in 7-5. In het tweede bedrijf bleef het vrij stroef gaan bij Bertens, maar in de slotfase maakte de Wateringse het kwaliteitsverschil wel duidelijk. Ze benutte haar derde wedstrijdpunt.

Het duurde lang voordat Bertens in Sydney de baan op kon. Regenbuien zorgden keer op keer voor uitstel van de partij. Bovendien kreeg ze kort te voren pas te horen dat Pera haar tegenstander was. Ze zou aanvankelijk aantreden tegen de Britse Johanna Konta, maar die meldde zich af met een blessure.