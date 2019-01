Hamstringblessure hindert Zverev

De Duitse tennisser Alexander Zverev is op een zeer ongunstig moment geblesseerd geraakt. Een week voor aanvang van de Australian Open heeft de nummer vier van de wereld zijn hamstring verrekt tijdens een training. Zverev meldde zich af voor een demonstratietoernooi in Adelaide. Hij zei te hopen dat hij tijdig fit zal zijn voor het grandslamtoernooi in Melbourne, dat 14 januari begint.

Zverev speelde vorige week met Angelique Kerber nog de finale van de Hopman Cup in Perth. Het Duitse duo verloor van het Zwitserse koppel Roger Federer/Belinda Bencic.