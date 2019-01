Rusland: WADA krijgt alsnog alle informatie

Het mondiale antidopingbureau WADA keert op korte termijn terug naar Rusland om alsnog alle noodzakelijke data uit het Russische laboratorium in Moskou te krijgen. Volgens de Russische minister van Sport, Pavel Kolobkov, worden de officials reeds woensdag verwacht.

WADA had als voorwaarde voor het teruggeven van de accreditatie aan het antidopinglab in Moskou geƫist dat de betreffende informatie voor het einde van 2018 verstrekt zou worden. Dat gebeurde niet. Internationaal nam de roep om Russische atleten opnieuw te schorsen voor internationale wedstrijden meteen toe.

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen.