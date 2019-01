Timberwolves ontslaan coach na zege

NBA-basketbalclub Minnesota Timberwolves heeft coach Tom Thibodeau ontslagen op een curieus moment, namelijk enkele uren nadat zijn ploeg een riante zege had geboekt op Los Angeles Lakers: 108-86.

De clubleiding had kennelijk voor de wedstrijd al bedacht dat Thibodeau het veld moest ruimen. Minnesota doet het dit seizoen niet geweldig in de Western Conference met 21 nederlagen tegen 19 overwinningen. De ploeg staat elfde.

,,Zo’n beslissing is nooit makkelijk, maar we geloven dat ze noodzakelijk is om de ploeg vooruit te helpen. We hadden nooit mogen verliezen van teams als Phoenix, Detroit, New Orleans of Atlanta”, lichtte Timberwolves-eigenaar Glen Taylor het ontslag toe.

Thibodeau was sinds 2016 de coach van Minnesota Timberwolves. In 2011 werd hij nog verkozen tot Coach van het Jaar in de NBA, toen hij werkte voor Chicago Bulls.