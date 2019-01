Van Genugten tweede in eerste etappe Dakar

De Nederlandse trucker Ton van Genugten is in Peru goed begonnen aan de Dakar Rally. Hij eindigde in zijn Iveco, met zijn teamgenoten Bernard der Kinderen en de Duitser Peter Willemsen, op de tweede plaats. Het drietal gaf 18 seconden toe op de Russische Kamaz-ploeg van coureur Edoeard Nikolajev, die op jacht is naar zijn derde eindzege op rij in de befaamde woestijnrally. Van Genugten won vorig jaar vier etappes, maar kwam in het eindklassement niet verder dan de achtste plaats.

Gerard de Rooy reed met zijn voertuig de vierde tijd. De Brabander, tweevoudig kampioen in de Dakar Rally, kwam 1 minuut en 44 seconden tekort op zijn Russische rivalen.

De eerste etappe ging over een traject van 331 kilometer dwars door de duinen tussen Lima en Pisco, met een klassementsproef van 84 kilometer.