Knegt houdt hoop op WK shorttrack

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft goede hoop dat hij in maart kan meedoen aan de WK in Sofia. De afgescheurde spieren in zijn linkerbeen groeien goed aan. Een controle in het AMC van Amsterdam voedde het optimisme bij de Fries, die vorig jaar zilver veroverde op de Winterspelen in Pyeongchang. ,,Op de mri ziet het er allemaal goed uit. De spieren lijken op de juiste manier te herstellen”, zegt Knegt in De Telegraaf.

Knegt raakte een maand geleden bekneld met zijn linkerbeen tussen een heftruck en een kozijn. Hij scheurde twee spieren. Het herstel duurt maanden, maar verloopt voorspoedig. ,,De spalk is verwijderd en ik mag mijn trainingen steeds meer uitbreiden. Ik ben iemand die snel herstelt en ik denk nog steeds dat ik het WK kan halen”, aldus de schaatser uit Bantega.

Knegt is nog regerend Europees kampioen, maar niet voor lang meer. Hij ontbreekt komend weekeinde op de EK shorttrack in Dordrecht.