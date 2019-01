Vrije doortocht Bertens in Sydney

Kiki Bertens heeft een gelukje in Sydney. Nederlands beste tennisster hoeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Australische stad niet in actie te komen. Haar Spaanse tegenstander Garbiñe Muguruza heeft zich ziek teruggetrokken, meldt de organisatie. Met als gevolg een vrije doortocht van Bertens naar de kwartfinales van het sterk bezette toernooi, de laatste voorbereiding op de Australian Open.

Bertens versloeg maandag in de eerste ronde de Amerikaanse Bernarda Pera: 7-5 6-4. De Wateringse nummer 9 van de wereld treft in de kwartfinale de winnares van het duel tussen de als vierde geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens en de Oekraïense Joelia Poetintseva.

Vorig jaar troffen Bertens en Muguruza elkaar wel in de tweede ronde in Sydney. De Spaanse won toen in twee sets: 6-3 7-6 (6).