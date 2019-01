Ferrer verlaat Auckland in tranen

Tennisser David Ferrer heeft in zijn tweede partij op de Auckland Classic moeten opgeven met een kuitblessure. De Spanjaard, in de eerste ronde nog te sterk voor Robin Haase, hield het in de partij tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta al in de derde game voor gezien en verliet strompelend en in tranen de baan. Ferrer had graag in Auckland, waar hij vier keer de titel veroverde, zijn laatste maanden als proftennisser extra glans gegeven.

Ferrer (36) heeft dit jaar slechts zes toernooien op zijn agenda en wil in Madrid afscheid nemen. Bij 1-1 in de eerste set liet hij zich langs de kant van de baan behandelen. Eenmaal terug op het court was het na drie punten definitief over. Demonstratief liet hij zijn karakteristieke bandana op de baan achter.

Voor de als eerste geplaatste Amerikaan John Isner was het ook snel gebeurd in Auckland. Na een bye in de eerste ronde verloor hij in de tweede ronde van zijn landgenoot Taylor Fritz. Die had twee keer een tiebreak nodig om de partij naar zich toe te trekken: 7-6 (3) 7-6 (5).