Jakobsen hoopt op grote ronde

Fabio Jakobsen debuteerde afgelopen jaar in het profpeloton met zeven overwinningen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-QuickStep hoopt dit jaar op een optreden in een van de grote rondes. ,,Ik wil sterker worden, grotere wedstrijden rijden waardoor ik misschien dan wel iets minder win. Het is aan de ploegleiding, maar ik zou graag de Giro, Tour of Vuelta rijden”, zei de 22-jarige renner, afkomstig uit Heukelum, tijdens een trainingskamp van zijn ploeg in het Spaanse Calpe.

Onder zijn zeven zeges bevonden zich de Scheldeprijs en een etappe in de BinckBank Tour. ,,Het was een geweldig seizoen, ik heb meer bereikt dan ik had kunnen dromen. In 2019 wil ik de lat iets hoger leggen, deelnemen aan grotere koersen en zien waar ik eindig. Ik wil vooral persoonlijk ook progressie maken. Misschien eindig ik wel vier of vijf keer als tweede, maar spreken we toch van een topseizoen op het eind van het jaar omdat ik beter, sneller en sterker ben geworden.”