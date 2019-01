Koelizjnikov grote afwezige op EK sprint

Titelverdediger Kai Verbij hoeft bij de EK sprint komend weekeinde in Collalbo geen rekening te houden met de Russische troef Pavel Koelizjnikov. De 24-jarige schaatser ontbreekt op de officiële deelnemerslijst. Naar verluidt kiest de tweevoudige wereldkampioen op de sprintvierkamp voor een andere voorbereiding op de WK afstanden (7-10 februari in Inzell) en de WK sprint (23-24 februari in Heerenveen).

Koelizjnikov, wereldrecordhouder op de 500 meter (33,98), is na twee mindere jaren dit seizoen weer één van de beste sprinters van de wereld. Hij won vier wereldbekerraces op de 500 meter en twee op de 1000 meter.

Naast Verbij doen namens Nederland aan de EK Kjeld Nuis en Thomas Krol mee. Bij de vrouwen verschijnen Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Sanneke de Neeling aan de start.

De EK sprint worden op de Italiaanse buitenbaan gecombineerd met de EK allround voor mannen en vrouwen. Namens Oranje komen bij dat toernooi titelhouder Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries, titelhoudster Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte in actie.