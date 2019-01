Kremlin: overeenstemming WADA en Rusland

Het wereldantidopingbureau WADA heeft overeenstemming bereikt met Rusland over de overdracht van data van het dopinglab van Moskou. Dat meldt een woordvoerder van het Kremlin.

De Russen moesten voor het einde van 2018 de gegevens van dopingtesten overleggen omdat anders de accreditatie van het Russische antidopingbureau Rusada weer zou worden ingetrokken. Die instantie was drie jaar geschorst wegens een omvangrijk dopingschandaal in de Russische sport. In september werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven, maar aan het einde van het jaar keerde een WADA-delegatie met lege handen terug uit Moskou. Deze week was er een nieuwe afspraak die, volgens het Kremlin althans, succesvol is verlopen.