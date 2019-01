PDC spekt prijzenpot voor profdarters

De mondiale organisatie voor de professionele dartssport PDC zal in 2019 omgerekend 15,5 miljoen euro aan prijzengeld uitkeren bij de grote internationale toernooien. Dat is een record. Het is ruim 2,2 miljoen euro meer dan in het vorige jaar. ,,Dit is opnieuw een geweldige stap voorwaarts voor de spelers op het PDC-circuit”, liet voorzitter Barry Hearn weten.

Bij het recente WK in Londen, gewonnen door Michael van Gerwen, was het prijzengeld al verhoogd tot een recordbedrag van 2,8 miljoen euro. De Brabander nam een premie van dik 550.00 euro mee naar huis.

In de PDC Order of Merit, het geldklassement van de spelers over de laatste twee jaar, leidt Van Gerwen riant met een bedrag van circa 1,8 miljoen euro. Nummer twee Rob Cross uit Engeland verdiende in deze periode ongeveer 870.000 euro met het spelen van dartstoernooien van de PDC.