Trucker Van den Brink valt uit in Dakar

Trucker Martin van den Brink is niet van start gegaan in de derde etappe van de Dakar Rally. De Renault van de Veldhovenaar is in de tweede etappe te zwaar beschadigd. ,,Ik baal vreselijk dat de techniek ons in de steek heeft gelaten”, zei Van den Brink op zijn website Mammoet Rallysport.

Van den Brink deed voor de elfde keer mee aan de rally en heeft een aantal etappezeges op zijn naam bij de vrachtwagens. Zijn navigator was Wouter de Graaff en als monteur zat zijn 16-jarige zoon Mitchel van den Brink in de cabine. Hij was de jongste deelnemer ooit aan de beruchte woestijnrally, die dit jaar in zijn geheel door Peru (Zuid-Amerika) voert.

Van den Brink kreeg in de proef van Pisco naar San Juan de Marcona problemen met de motor. Het lukte hem niet meer de top van een zandduin te bereiken en tot overmaat van ramp kantelde zijn truck. De Renault ging vier keer over de kop. De drie inzittenden raakten wonderwel niet gewond en slaagden er in met de gemankeerde truck het bivak te halen. Daar bleek dat de schade te groot is om de rally te kunnen vervolgen.