Warriors winnen met trefzekere Thompson

Klay Thompson had een belangrijk aandeel in de 122-95-overwinning van Golden State Warriors op New York Knicks. Met onder meer zeven driepunters was Thompson goed voor liefst 43 punten, waardoor de basketballers uit Oakland ook een slechte serie beëindigden. De Warriors hadden de laatste drie thuisduels verloren.

Kevin Durant kwam tot een score van 24 punten, Stephen Curry had een voor zijn doen bescheiden puntentotaal van 14. Wel was hij goed voor 14 assists, het hoogste aantal voor hem dit seizoen in de NBA. Voor Thompson was het de tweede keer dit seizoen dat hij boven de 40 punten uitkwam. In Chicago stopte de teller in oktober zelfs bij 52. Mario Hezonja was met 19 punten de topschutter bij de Knicks, die een periode van zes uitduels afsloten met de vijfde nederlaag.