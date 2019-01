Haase tegen Garcia-López op Australian Open

Robin Haase begint de Australian Open tegen de Spaanse tennisser Guillermo Garcia-López. De 31-jarige Hagenaar werd bij de loting voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar gekoppeld aan de 35-jarige Spanjaard, nummer 101 op de wereldranglijst. Haase staat op de 49e plaats.

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren trof Garcia-López twee keer eerder op de ATP Tour, beide partijen verloor hij in drie sets. Dat gebeurde in 2014 op hardcourt in Auckland en vorig jaar op gras in Antalya. Haase moest in mei op de Melkhuisje Masters, een demonstratietoernooi in Hilversum, ook buigen voor de winnaar van vijf ATP-titels.

Titelverdediger Roger Federer begint de Australian Open tegen Denis Istomin uit Oezbekistan. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, treft een qualifier. Rafael Nadal neemt het in de eerste ronde op tegen de Australiër James Duckworth. Andy Murray, terug na lang blessureleed, werd gekoppeld aan de Spanjaard Roberto Bautista Agut.