Handbalster Groot stopt bij Oranje

Handbalster Nycke Groot stopt als international van Oranje. De 30-jarige spelverdeelster van de Hongaarse topclub Györ krijgt steeds meer fysieke problemen en zet daarom een punt achter haar interlandcarrière. ,,Het handballen in de Champions League, de Hongaarse competitie en met het Nederlands team is uiteindelijk te veel”, zegt Groot. ,,Ik wil graag alles met 100 procent doen, maar daar heb ik nu de energie niet voor.”

De Noord-Hollandse was geruime tijd een vast gezicht in Oranje, waarmee ze de afgelopen jaren heel wat medailles pakte: zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigden de handbalsters als vierde. In 141 interlands tekende Groot voor 439 doelpunten. Haar laatste optreden in de nationale ploeg was op 16 december, de gewonnen wedstrijd om het brons op het EK tegen Roemenië. Groot werd op het toernooi in Frankrijk geplaagd door aanvallen van migraine, waardoor ze regelmatig aan de kant moest blijven.

,,Ik heb lang lopen wikken en wegen om tot dit besluit te komen. Handbal is mijn passie. Ik heb er zo hard voor gewerkt, maar alles kost op dit moment veel energie en ik krijg er te weinig voor terug”, zegt Groot, die diverse individuele onderscheidingen op zak heeft. ,,Ik hoop mijn energie terug te vinden met meer rust. Ik wil op een goede manier een paar jaar door en het goed kunnen afsluiten.”

In de aanloop naar het EK vertelde Groot nog dat ze naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 wil. ,,Dat is wel een ultiem doel. Dus ga ik sowieso nog twee jaar door”, zei ze toen.

Yvette Broch, ook international van Oranje, stopte in augustus vorig jaar plotseling met handballen. De 28-jarige Westlandse kon zich fysiek en mentaal niet meer opladen. Broch speelde met Groot samen bij Györ, de club waarmee beiden twee keer op rij de Champions League wonnen.