Hogenkamp nog een zege af van hoofdtoernooi

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open bereikt. De Nederlandse nummer 168 van de wereld had weinig moeite met de Australische Isabelle Wallace en won in twee sets: 6-3 6-2.

Om het hoofdtoernooi te bereiken dient Hogenkamp in de finaleronde af te rekenen met de Belgische Ysaline Bonaventure, de nummer 158 van de wereld. Later donderdag komt de Nederlandse Bibiane Schoofs in actie in de tweede ronde van de kwalificaties. Ze moet het opnemen tegen de Russische Natalia Vikjliantseva.

Het eerste grandslamtoernooi van 2019 begint komend weekend. Kiki Bertens en Robin Haase zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.