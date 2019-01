Otter: ongelooflijke klap in het gezicht

Bondscoach Jeroen Otter is zich rot geschrokken van het nieuws rond Sjinkie Knegt. De 29-jarige shorttracker liep donderdag ernstige brandwonden op toen hij in zijn huis in Bantega zijn houtkachel aanstak. Knegt wordt in het ziekenhuis in Groningen behandeld.

,,Ik ben natuurlijk geen medicus. Maar ik heb me laten informeren dat hij over zijn hele lichaam wel brandwonden heeft. Zowel in zijn gezicht als op zijn voeten en zijn benen”, aldus Otter in een eerste reactie tegen de NOS vanuit Ridderkerk. Daar is de Nederlandse formatie in voorbereiding op de Europese titelstrijd van komend weekeinde in Dordrecht.

,,Zijn linkerbeen is er slecht aan toe. Er wordt gesproken over huidtransplantatie. Dat het vreselijk is en een ongelooflijke klap in het gezicht van Sjinkie Knegt en de hele shorttrackgemeenschap en sportliefhebbend Nederland, dat is wel duidelijk.”