Darter Willem Mandigers heeft de halve finale van het WK van de bond BDO in Frimley Green niet gehaald. Hij verloor bij de titelstrijd op de Lakeside in de kwarteindstrijd van de Duitser Michael Unterbuchner, 4-5. Mandigers had lange tijd uitzicht op succes, getuige de tussenstanden van 3-1 én 4-3 in zijn voordeel.

Mandigers was de laatste Nederlander die nog in de strijd was.