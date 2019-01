De Jong deelt eerste tik uit op EK allround

Antoinette de Jong is uitstekend begonnen aan de EK allround op de buitenbaan in het Italiaanse Collalbo. De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma reed de beste tijd op de 500 meter. Ze zegevierde in 39,19 seconden. De Russin Elizaveta Kazelina eindigde als tweede (39,26) en de Italiaanse Francesca Lollobrigida als derde (39,56).

Titelhoudster Ireen Wüst reed de vierde tijd: 39,72. Vijfvoudig kampioene Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met de elfde plaats (40,95). Carlijn Achtereekte belandde met 40,91 op de tiende plek.

De Nederlandse schaatsers dragen rouwbanden in Collalbo uit respect voor oud-schaatsster Paulien van Deutekom, die vorige week op 37-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Voor het begin van de races werd ook even om stilte gevraagd ter nagedachtenis aan de wereldkampioene allround van 2008.

Wüst woonde afgelopen woensdag de uitvaart van Van Deutekom bij. Ze was de voorbije maanden nauw betrokken bij haar doodzieke hartsvriendin. Voor de vijfvoudig olympisch kampioene was afzeggen voor de EK in Italië echter geen optie.

,,Dat zou Paulien ook nooit hebben gedaan”, liet Wüst bij de NOS weten. ,,Die zou nooit hebben opgegeven van tevoren. Dus ik doe sowieso mee. Als eerbetoon aan Paulien. Maar er moet in mijn hoofd wel even een knop om.”

De EK allround worden voor de derde keer in Collalbo gehouden. Wüst eindigde zowel in 2007 als in 2011 als tweede achter Sablikova.

De omstandigheden zijn vrijdag goed in het Italiaanse gedeelte van Zuid-Tirol, al staat er wel een flinke bries.