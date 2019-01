De Jong neemt stevige optie op EK-goud

Antoinette de Jong heeft in Collalbo een stevige optie genomen op haar eerste Europese titel allround. De Friese schaatsster schreef in de Italiaanse buitenlucht ook de 3000 meter op haam naam. De Nederlands kampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 4.08,07. De Tsjechische Martina Sablikova eindigde als tweede in 4.08,22. De Italiaanse Francesca Lollobrigida reed de derde tijd: 4.11,28.

Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, belandde met een tijd van 4.11,93 op de vijfde plaats. De aftredende kampioen Ireen Wüst kwam in de laatste rit niet verder dan de zevende tijd (4.14,61).

De Jong won eerder op vrijdag de 500 meter in een tijd van 39,19. Op de 1500 meter verdedigt ze zaterdag een royale voorsprong van 2,72 seconden op nummer twee Lollobrigida.