Sunderland krijgt alsnog ritzege Dakar Rally

Motorcoureur Sam Sunderland is alsnog aangewezen als winnaar van de vijfde etappe van de Dakar Rally. De Brit kwam aanvankelijk als veertiende over de finish, maar de jury zag dat hij onderweg de gestrande Portugees Paulo Gonçalves had geholpen. Daarom werd de tijd van Sunderland met tien minuten gecorrigeerd.

De Fransman Xavier de Soultrait greep zo alsnog naast zijn tweede etappezege van de befaamde rally. Hij won eerder al de derde etappe, maar moest na tussenkomst van de jury nu genoegen nemen met de tweede plaats. De Oostenrijker Matthias Walkner werd uiteindelijk derde in een rit van Moquegua naar Arequipa.

De Amerikaan Ricky Brabec blijft het klassement aanvoeren met een voorsprong van bijna drie minuten op de Chileen Pablo Quintanilla. Wesley Pittens haalde de finish niet. De Yamaha van de Nederlander raakte te zwaar beschadigd door een valpartij. Pittens bleef ongedeerd, maar moest Dakar Rally wel verlaten.