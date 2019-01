Druk schaatsweekeinde in Collalbo van start

Op de buitenbaan van Collalbo in het Italiaanse Zuid-Tirol begint om 13.30 uur een druk schaatsweekeinde. Bij de gecombineerde EK sprint en EK allround zijn in totaal vier titels te verdienen. Op de eerste wedstrijddag zijn bij de vrouwen de allrounders en bij de mannen de sprinters aan de beurt.

Kai Verbij verdedigt bij de snelle mannen zijn Europese titel, die hij in 2017 veroverde in Heerenveen. Het was destijds de eerste keer dat de EK sprint werden gehouden. Het is een tweejaarlijks toernooi, dat met de EK afstanden, ook nieuw op de schaatskalender, wordt afgewisseld. De mannen rijden op vrijdag de eerste manche van de 500 en 1000 meter. Een dag later volgen de tweede manches waarna het eindklassement vaststaat. Namens Nederland verschijnen ook Kjeld Nuis en Thomas Krol aan de start.

Bij de vrouwelijke allrounders is Ireen Wüst titelhouder. De 32-jarige Brabantse is vijfvoudig Europees kampioene. Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte gaan eveneens van start. Zij rijden op de eerste EK-dag de 500 en 3000 meter.