Handballers verliezen ook van Roemenië

De Nederlandse handballers hebben in een buitenlandse oefenreeks de vijfde nederlaag op rij geïncasseerd. Oranje verloor ook van Roemenië in Slowakije, 30-27. Luc Steins was met acht doelpunten de topschutter van Nederland.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelde in de afgelopen week drie oefeninterlands in Noorwegen. De duels met de WK-deelnemers Brazilië, Noorwegen en IJsland gingen stuk voor stuk verloren. Nederland ging donderdag ook onderuit tegen Slowakije.

De handballers zijn in voorbereiding op de twee EK-kwalificatiewedstrijden in april tegen rivaal Slovenië.