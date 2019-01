Hogenkamp loopt Australian Open mis

Het is Richèl Hogenkamp niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze verloor in Melbourne in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi van de Belgische Ysaline Bonaventure. Het werd 6-4 6-3 in het voordeel van de nummer 158 van de wereld.

Hogenkamp nam na het verlies van de eerste set een 3-0-voorsprong in de tweede set, maar verloor vervolgens in rap tempo zes games op een rij. De 24-jarige Bonaventure, die nooit eerder in het hoofdtoernooi van een grandslam stond, maakte het af met een lovegame.

Voor Hogenkamp, tegenwoordig de mondiale nummer 168, was het haar eerste toernooi van het seizoen. Vorig jaar stond ze in het hoofdtoernooi in Melbourne.

Door de uitschakeling van Hogenkamp blijft het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi beperkt tot twee: Kiki Bertens en Robin Haase.