Knegt nog weken in ziekenhuis

Sjinkie Knegt blijft de komende weken nog in het ziekenhuis. De wonden die de shorttracker donderdag door brand opliep, worden in Groningen verzorgd. Na een aantal weken moet duidelijk worden hoe ernstig de schade precies is en wat de gevolgen zijn, zei trainer Jeroen Otter vrijdag.

Knegt is wel aanspreekbaar. Hij stuurde de Nederlandse shorttrackers in de groepsapp een bericht om ze succes te wensen voor het Europees kampioenschap in Dordrecht.

De 29-jarige Fries heeft vooral schade aan zijn linkerbeen en aan zijn voeten. Zijn gezicht is opgezwollen en ook zijn borst is licht beschadigd. Zijn rug is gespaard gebleven.

,,Ik heb begrepen, uit eerste hand, dat Sjinkie een goede nacht heeft gehad. Dat betekent dat hij zijn rust heeft kunnen nemen. Hij is wel gedurende de nacht en ook vandaag weer gedwongen om heel veel te drinken. Dat is essentieel bij brandwonden”, aldus Otter in Sportboulevard Dordrecht.

Het sturen van het bericht aan zijn collega’s ging moeizaam. Otter: ,,Met een duimpje heeft hij het een beetje kunnen intoetsen. Dat voelt voor ons een beetje als teken van leven dan. Hij heeft verder aangegeven dat hij zich prima voelt. Dat is ook wel een beetje Sjinkie. We zijn er heel blij mee dat hij altijd als positivo in het leven staat. Ik denk niet dat zijn karakter hierdoor verandert. Sjinkie is een enorme vechter. Het lijkt wel of hij pijn niet kent. Dit is toch wel van wat andere orde, maar hier bijt hij zich ook doorheen. Gisteren was de pijn vreselijk, nu is het te dragen.”

Over de ernst van de brandwonden (eerste, tweede of derdegraads) konden de artsen nog niet veel zeggen. ,,Dat is volgens mij nog steeds onzeker. Sjinkie is iemand die altijd voor plek één gaat. Laten we hopen dat het puur bij één blijft”, sprak Otter. ,,Dan kan hij daar heel goed van herstellen. Maar dat is ook een klein beetje ‘wishful thinking’.”

Over twee of drie weken kunnen de artsen bepalen of het lichaam uit zichzelf herstelt, legde Otter uit. Gebeurt dat niet, dan moet mogelijk worden gedacht aan huidtransplantatie.