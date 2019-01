Norrie tegen Sandgren in finale Auckland

De finale van het ATP-toernooi in Auckland gaat tussen Cameron Norrie en Tennys Sandgren. De Britse tennisser, met een wildcard toegelaten in de Nieuw-Zeelandse stad, versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff in de halve finale in drie sets: 7-6 4-6 6-3. De Amerikaan Sandgren rekende af met een andere Duitser, routinier Philipp Kohlschreiber: 6-4 6-2. Kohlschreiber (35) won het toernooi van Auckland in 2008 en bereikte er in 2013 nog eens de finale.

De 23-jarige Norrie, nummer 93 van de wereld, staat voor het eerst in de eindstrijd van een ATP-toernooi. Sandgren, 63e op de mondiale ranglijst, bereikte vorig jaar de finale in Houston. De 27-jarige Amerikaan moest de titel toen echter laten aan zijn landgenoot Steve Johnson. Het toernooi in Auckland geldt als de laatste test voor de Australian Open, die maandag begint.