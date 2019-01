Orie dient protest in tegen diskwalificatie

Schaatscoach Jac Orie heeft bij de EK sprint in Collalbo een protest ingediend tegen de spraakmakende diskwalificatie van zijn troef Kjeld Nuis. ,,Kijk, als hij met zijn schaats over de lijn is gegaan, is het duidelijk. Dan lig je eruit. Maar de arbitrage heeft het ons nog niet duidelijk kunnen laten zien. En dat vind ik een beetje tragisch, zeker na de geweldige 1000 meter die Kjeld reed.”

Bij het nemen van de eerste binnenbocht tikte Nuis tenminste één blokje aan. ,,Je ziet inderdaad twee blokjes over het ijs schieten, maar je ziet op de tv-beelden niet dat hij over de lijn gaat met zijn schaats”, legde Orie uit. ,,Volgens de dienstdoende scheidsrechter hadden twee baanarbiters dat dan weer wel gezien. Op de tv-beelden kunnen we die twee echter lastig terugvinden. Wij zagen ze niet. Daarom hebben we nu een protest ingediend. We hebben moeite met de bewijslast.”

Nuis steeg met een baanrecord van 1.08,38 aanvankelijk naar de eerste plaats in het tussenklassement. Titelhouder Kai Verbij bleef echter na de diskwalificatie aan kop.