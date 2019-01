De Nederlandse shorttrackmannen hebben bij de Europese kampioenschappen in eigen land de halve finales bereikt op de aflossing. Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dennis Visser eindigden in Sportboulevard Dordrecht in de eerste serie als eerste. De halve finales zijn zaterdag en de finale is zondag.

Letland eindigde als tweede en mag ook door naar de halve eindstrijd. Het team van Groot-Brittanniƫ werd derde en Polen werd gediskwalificeerd.