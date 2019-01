De Nederlandse shorttrackvrouwen zijn er bij de Europese kampioenschappen in Dordrecht in geslaagd de halve finales te halen op de achtervolging. Rianne de Vries, Tineke den Dulk, Suzanne Schulting en Lara van Ruijven eindigden in de eerste heat als eerste, voor Frankrijk, Polen en Kroatië. Frankrijk kwalificeerde zich als nummer twee ook voor de volgende ronde.

De halve finales van de relay staan zaterdag op het programma. De finale is zondag.