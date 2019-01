Spurs verslaan Thunder na dubbele verlenging

De basketballers van San Antonio Spurs moesten er diep voor gaan, maar na een dubbele verlenging wisten ze de winst te pakken tegen Oklahoma City Thunder. Onder aanvoering van LaMarcus Aldridge, die 56 punten bij elkaar gooide, won de thuisclub met 154-147. Het betekende voor coach Gregg Popovich zijn 1222e zege in de NBA, waarmee hij de derde plaats op de ‘eeuwige’ ranglijst nu alleen in handen heeft genomen. Alleen Don Nelson (1335) en Lenny Wilkens (1332) wonnen nog vaker dan de 69-jarige Popovich.

Na de reguliere speeltijd was de stand 130-130. In de eerste verlenging van 5 minuten wisten beide teams 11 punten te maken. In de tweede verlenging maakte vooral Aldridge het verschil. Russell Westbrook blonk bij Oklahoma City Thunder uit met een ‘triple double’ (24 punten, 13 rebounds en 24 assists).

Los Angeles Lakers wacht ondertussen nog steeds op de rentree van LeBron James. De superster staat al sinds tweede kerstdag aan de kant met een liesblessure. James mag voorzichtig weer gaan trainen, maar hij moet de komende drie wedstrijden zeker nog overslaan.