Tenniswereld: Andy verdient zo’n einde niet

,,Het is triest dat een grote tennisser als Andy Murray zijn eigen einde van zijn loopbaan niet kan bepalen.” Met die strekking reageerde de tenniswereld op het nieuws dat de 31-jarige Schot hoogstwaarschijnlijk spoedig zijn tennisracket definitief gaat opbergen. De voormalige nummer 1 van de wereld liet in Melbourne weten dat hij nog steeds zoveel pijn heeft aan zijn heup, dat hij bang is dat de Australian Open zijn laatste toernooi wordt.

,,Je verdient het om zelf jouw einde te bepalen. Alsjeblieft, probeer het nog even en ga door met vechten”, reageert collega-tennisser en generatiegenoot Juan Martín del Potro, die net als Murray de US Open op zijn naam schreef.

Murray hoopt dat hij zijn carrière nog kan rekken tot Wimbledon. Hij werd in 2013 de eerste Brit sinds 1936 die het toernooi op het ‘heilige gras’ in Londen wist te winnen. ,,Andy zou daar afscheid kunnen nemen, dat past bij zijn status”, zegt oud-toptennisster Kim Clijsters.

,,Ik weet alleen niet of ik nog vijf maanden kan tennissen met zoveel pijn in mijn lichaam”, zei Murray daar zelf over tijdens zijn emotionele persconferentie, die ook ‘bad boy’ Nick Kyrgios niet onberoerd liet. ,,Ik voelde me altijd als een kleine broer van jou”, schrijft de Australische tennisser op Facebook. ,,Je hebt zoveel betekend voor de sport, vergeet dat niet.”

De nieuwe Britse tennishoop Kyle Edmund ziet Murray ook als grote voorbeeld. ,,Hij is de beste Britse tennisser ooit en misschien wel de beste sportman aller tijden”, looft de zeven jaar jongere Edmund zijn trainingsmaat.

De Amerikaanse tennislegende Billie Jean King ziet Murray als meer dan een topsporter. ,,Jouw grootste invloed op de wereld komt er wellicht nog aan. Jouw roep om gelijkheid in de sport zal toekomstige generaties inspireren.”