Titelhouder Verbij opent met winst op EK

Titelhouder Kai Verbij heeft bij de EK sprint in Collalbo de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De 24-jarige sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 35,23 seconden. De Noorse schaatser Henrik Rukke belandde met 35,36 op de tweede plek. Kjeld Nuis reed de derde tijd (35,47).

De Noor Havard Lorentzen, olympisch kampioen op de 500 meter, moest met een tijd van 35,58 genoegen nemen met de vierde plaats. De wereldkampioen op de sprintvierkamp staat daardoor na de eerste van de vier races al op een flinke afstand. Thomas Krol kwam niet verder dan de twaalfde tijd: 36,00.

Verbij blikte in zijn voorbeschouwing op de EK sprint een tikje ontevreden terug op zijn eerste helft van het schaatsseizoen. Hij won in eigen land alleen de 500 meter tijdens de wereldbekerkwalificatie begin november in Thialf. Internationaal gezien behaalde hij twee keer zilver op de 1000 meter tijdens de wereldbekers in Japan en Polen. Volgens Verbij, die door een lichte liesblessure niet aan alle races kon meedoen, reed hij de afgelopen maanden in technisch opzicht niet optimaal.

In Collalbo schaatste Verbij een prima rit. Hij had na een sterke opening (9,87) nog wel moeite om de laatste binnenbocht goed door te komen, maar op het rechte stuk naar de finish kon hij zijn snelheid behouden. Nuis opende eveneens hoopvol (9,89), maar reed geen vlekkeloze eerste binnenbocht. Met zijn tijd van 35,47 hield de olympisch en wereldkampioen op de 1000 meter de schade niettemin keurig beperkt.

,,Ik schrok wel even van mijn binnenbocht”, bekende Verbij bij de NOS. ,,Ik waaide er bijna uit. Gelukkig kon ik de wind opvangen en mijn race goed afmaken. Het is mooi dat ik nu een voorsprong heb gepakt, maar er zijn nog drie afstanden te gaan. Er kan nog van alles gebeuren.”