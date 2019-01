De Jong verguld met eerste Europese titel

Lachend en stralend stond ze op het podium in Collalbo. Antoinette de Jong genoot met volle teugen van haar huldiging als Europese kampioene allround. ,,Hier heb ik heel lang naartoe gewerkt”, zei de Friese schaatsster bij de NOS. ,,Je droomt ervan als klein meisje. Nu het is gelukt, word ik er emotioneel van. Normaal huilt mijn moeder altijd als eerste, maar nu ben ik het, geloof ik. Het zal wel in de genen zitten.”

De Jong won de eerste drie afstanden op de Italiaanse buitenbaan, waardoor ze met een veilige marge aan de afsluitende 5000 meter kon beginnen. ,,Toch was ik heel nerveus. Dit EK was voor mij zo anders dan in de voorgaande jaren. Normaal ben ik aan het jagen op de hoger geplaatste schaatssters, maar nu werd er vanaf het begin op mij gejaagd. Na mijn finish besefte ik nog niet dat ik Europees kampioene was geworden en nu kan het ik ook eigenlijk nog niet geloven. Ik ga in elk geval met een heerlijk gevoel naar huis.”