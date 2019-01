De Jong verovert Europese titel allround

Schaatsster Antoinette de Jong heeft in Collalbo haar eerste Europese titel allround veroverd. De 23-jarige Friezin stelde op de afsluitende 5000 meter met een solide race haar eindzege veilig. Haar tijd van 7.13,73, waarmee ze op deze afstand als tweede eindigde, was ruim voldoende voor de glorieuze winst.

De Jong won bij de voorgaande EK’s allround twee keer brons. Ze behaalde op de Italiaanse buitenbaan haar eerste grote titel op het individuele vlak.

De Jong won de eerste drie afstanden in Collalbo. Daardoor kon ze met een marge van ruim 12 seconden op nummer twee Francesca Lollobrigida uit Italiƫ aan de 5000 meter beginnen.

In het eindklassement was het zilver voor de Tsjechische Martina Sablikova, de winnares van de 5000 meter in 7.03,88, en het brons voor Lollobrigida.