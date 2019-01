De Jong verstevigt koppositie op EK allround

Antoinette de Jong heeft haar koppositie bij de EK allround op de buitenbaan in het Italiaanse Collalbo verstevigd. De Friese schaatsster schreef ook de derde afstand op haar naam. Ze zegevierde op de 1500 meter in een tijd van 1.57,03. Op vrijdag was De Jong ook al de beste op de 500 en 3000 meter.

De blikvanger van Team Jumbo-Visma versloeg in de laatste rit haar Italiaanse rivale Francesca Lollobrigida met een marge van bijna 1 seconde. De nummer twee van het klassement eindigde in 1.57,99. De Tsjechische Martina Sablikova reed de derde tijd: 1.58,07.

De Jong verdedigt later op zaterdag op de afsluitende 5000 meter een voorsprong van ruim 12 seconden op Lollobrigida.