Itzhak de Laat is er niet in geslaagd de finale te halen van de 500 meter op de EK shorttrack in Dordrecht. In de halve finale werd hij achter de Hongaar Sandor Shaolin Liu en de Fransman Sebastien Lepape derde. De Laat mag daardoor wel in actie komen in de B-finale.

De Laat veroverde een plekje in de halve finale door zijn landgenoot Daan Breeuwsma voor te blijven in de kwartfinale. Dylan Hoogerwerf wist zich in een andere heat ook niet te plaatsen voor de halve eindstrijd.