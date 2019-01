De Minaur de beste tennisser in Sydney

Alex de Minaur heeft zijn eerste grote tennistitel binnen. De Australiër won het Sydney International. Hij rekende in de finale af met de Italiaan Andreas Seppi: 7-5 7-6 (5).

De Minaur brak vorig jaar min of meer door in Sydney door als 18-jarige de finale te halen in Sydney. Toen verloor hij van de Rus Daniil Medvedev. Dit keer wist de Australische nummer 29 van de wereld de eindstrijd wel te winnen, nota bene enkele uren nadat hij in de halve finales de Fransman Gilles Simon had verslagen (6-3 6-2). Die partij was door regenbuien uitgesteld.