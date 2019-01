Haperende Roest verliest tijd op 500 meter

Titelkandidaat Patrick Roest heeft op de 500 meter bij de EK allround in Collalbo genoegen moeten nemen met de vierde tijd (36,59 seconden). Titelhouder Sven Kramer eindigde verdienstelijk als zesde in 36,69.

Haralds Silovs uit Letland reed met 36,33 de beste tijd, gevolgd door de Noren Havard B√łkko (36,36) en Sverre Lunde Pedersen (36,42).

Roest reed geen vlekkeloze rit. Zowel in de eerste buitenbocht als de tweede binnenbocht had de wereldkampioen allround een lichte hapering. Daardoor was zijn marge op met name Kramer minder groot dan vooraf verwacht. De negenvoudig kampioen daarentegen schaatste een vrijwel vlekkeloze race.

,,Ik ben wel tevreden, ja”, zei Kramer tegen de NOS. ,,Ik sta relatief kort op Pedersen en Roest, dus ik mag niet klagen. Als ik een paar maanden geleden voor deze tijd had kunnen tekenen, had ik dat zeker gedaan. Ik heb natuurlijk geen super voorseizoen gehad. Met mijn rug gaat het goed nu. Ik denk daarom dat ik hier mijn titel kan prolongeren. Daarvoor ben ik hier, daar rijd ik voor.”

Later op zaterdag rijden de allrounders de 5000 meter. Bij dit EK in Collalbo zijn Nederlandse startbewijzen te verdienen voor de WK allround begin maart in Calgary. Een plaats bij de top drie in het eindklassement is goed voor een WK-ticket.