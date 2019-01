Herzog neemt meteen afstand op EK sprint

Vanessa Herzog heeft bij de EK sprint in Collalbo haar favorietenrol meteen al op de eerste afstand waargemaakt. De Oostenrijkse schaatsster was op de eerste 500 meter ruim een halve seconde sneller dan haar naaste belager. De titelverdedigster zegevierde in een tijd van 37,61, een baanrecord.

De Russin Olga Fatkoelina eindigde als tweede in een tijd van 38,13. Haar landgenote Daria Katsjanova belandde met 38,15 op de derde plek.

De drie Nederlandse vrouwen bleven dicht in de buurt van het podium. Jutta Leerdam was de snelste met 38,55, goed voor de vierde plaats. Sanneke de Neeling reed de vijfde tijd (38,63) en Letitia de Jong, Nederlands kampioene op de sprintvierkamp, kwam op de zesde plaats uit (38,63).

Later op zaterdag rijden de sprinters in het vrouwentoernooi de eerste manche van de 1000 meter.