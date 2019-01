Hirscher zet dominantie voort in Adelboden

De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heerst op de reuzenslalom en toonde dit zaterdag andermaal in het Zwitserse Adelboden. Met groot vertoon van macht was Hirscher over twee manches het snelst beneden. De 29-jarige Oostenrijker bleef zijn ‘concurrent’ voor de wereldbeker, de Noor Henrik Kristoffersen met 0,71 seconde voor.

Hirscher, zevenvoudig winnaar van de algemene wereldbeker, boekte zijn 66e wereldbekerzege. Vorige week kreeg hij nummer 65 zonder te skiën. Omdat de Duitser Stefan Luitz begin december in Beaver Creek bij zijn eerste wereldbekerzege tussen de twee manches door een masker zuurstof had genomen, werd hij door skifederatie FIS uit de uitslag geschrapt. Hirscher, die tweede werd, kreeg de trofee en de bijbehorende punten.

In de algemene wereldbekerstand heeft Hirscher 876 punten, 365 meer dan de nummer twee Kristoffersen.