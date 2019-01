Kvitova verovert in Sydney 26e tennistitel

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova kan met een goed gevoel aan de Australian Open in Melbourne beginnen. De tweevoudig Wimbledonkampioene (2011 en 2014) schreef het toernooi in Sydney op haar naam. De nummer acht van de wereld rekende in de finale van het sterk bezette voorbereidingstoernooi af met de Australische Ashleigh Barty.

Barty, die in de halve finale Kiki Bertens had uitgeschakeld, begon sterk en won de eerste set met 6-1. De ervaren Kvitova knokte zich terug in de partij en wist de volgende twee sets te winnen: 7-5 en 7-6 (3). Kvitova boekte haar 26e toernooizege op de WTA-tour. Ze won het toernooi in Sydney eerder al in 2015.

Kvitova komt maandag al in actie op de Australian Open. Ze staat in de eerste ronde tegenover de Slowaakse Magdalena Rybarikova.