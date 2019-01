Leerdam sterk op 1000 meter op EK sprint

Jutta Leerdam heeft bij de EK sprint in Collalbo op de eerste 1000 meter een prima prestatie geleverd. Het 20-jarige schaatstalent van Team IKO leek met een indrukwekkende tijd van 1.15,82 in de vijfde race de winst binnen te hebben. In de laatste rit dook de Russische Daria Katsjanova daar echter nog net onder: 1.15,79. Letitia de Jong reed de derde tijd (1.15,88) en Sanneke de Neeling belandde op de zesde plek (1.16,62).

In het algemeen klassement na twee afstanden leidt Vanessa Herzog, de winnares van de 500 meter. De Oostenrijkse heeft nog een kleine marge van 0,16 seconde op Katsjanova. De Russin Olga Fatkoelina staat derde, op 0,27 van Herzog.

Leerdam is op de vierde plaats de beste Nederlandse. Ze moet 0,58 seconde goedmaken op Herzog. De Jong (vijfde op 0,69) en De Neeling (zesde op 1,06) staan wat verder weg van het podium.

Op zondag worden de tweede manches van de 500 en 1000 meter afgewerkt.