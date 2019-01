Roest pakt koppositie, ritzege Kramer

Sven Kramer heeft bij de EK allround in Collalbo voor de eerste keer dit seizoen een race op de 5000 meter gewonnen. De drievoudig olympisch kampioen op deze afstand reed op de Italiaanse buitenbaan een tijd van 6.17,66. Daarmee was hij 0,55 seconde sneller dan zijn ploeggenoot en concurrent Patrick Roest, die de tweede tijd neerzette (6.18,21). De Noor Sverre Lunde Pedersen, tegenstander van Kramer, eindigde op de derde plaats met een tijd van 6.20,59.

In het algemeen klassement nam Roest de leidende positie met een kleine voorsprong op Kramer in handen. Het verschil tussen de twee titelkandidaten voor de 1500 meter op zondag is 0,13 seconde. Pedersen moet 0,20 seconde goedmaken op de Nederlandse koploper.

Roest (23) was niet helemaal tevreden over zijn eerste EK-dag, die hij begon met een vierde tijd (36,59) op de kortste afstand. ,,Ik had op de 500 meter een groter gat met mijn rivalen willen slaan”, liet de regerend wereldkampioen allround bij de NOS weten. ,,Het waren geen schoonheidsfoutjes die ik maakte, het waren gewoon flinke missers. Ik heb op de 500 meter soms wat problemen met de bochten. Die moeten echt nog beter.”

Roest zette in de zesde rit op de 5000 meter een goede tijd neer met een solide race. Kramer, zesde op de 500 meter in 36,69, bleef daarna rond het schema van de boerenzoon uit Lekkerkerk hangen. Na 3400 meter leek de negenvoudige kampioen een beslissende versnelling te plaatsen, maar hij kon de marge van 1 seconde op zijn ploeggenoot net niet wegwerken om de leiding te pakken.

,,Als je tegenwoordig wint van Patrick Roest doe je het gewoon goed”, grijnsde Kramer. Hij moest dit seizoen op zijn favoriete afstand al drie keer voorrang verlenen aan zijn negen jaar jongere teamgenoot.

Met de huidige minieme verschillen in het klassement is de kans groot dat de beslissing zondag op de afsluitende 10.000 meter valt. Kramer, lang geplaagd door rugproblemen, reed die afstand dit seizoen nog niet. ,,Sven kennende zal hij best een goede tien kilometer neerzetten”, blikte Roest een tikje huiverig vooruit.